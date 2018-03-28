Песков ответил на вопрос о числе пропавших без вести после пожара

Окончательные данные о числе пропавших без вести при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» будут представлены после завершения следственных действий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 28 марта.

«Сейчас ведется следствие, и в момент следствия любая информация не может считаться информацией от первоисточника», ответил Песков на вопрос о том, на какой орган власти ориентироваться гражданам, когда речь идет о данных пропавших без вести.

«В городе горе. Такое концентрированное горе чувствуется, и в этой обстановке быстро распространяются слухи и оправданно люди задают вопросы. Мэр оперативно организовал посещение моргов, чтобы люди смогли удостовериться», — сказал Песков.

Ранее в среду замглавы МЧС России Владлен Аксенов сообщил, что спасатели обнаружили тела всех 64 погибших в кемеровском торговом центре, без вести пропавших в результате пожара нет.

Между тем в списке пропавших без вести, который составляют кемеровские активисты, числятся 39 человек, сообщает «Интерфакс».

Накануне президент России Владимир Путин объявил 28 марта днем траура по погибшим при пожаре в Кемерове. Трагедия, произошедшая 25 марта, унесла жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Следственный комитет ведет расследование по трем статьям, в том числе о нарушении правил пожарной безопасности.