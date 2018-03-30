Мавроди похоронят за чужой счет

За телом основателя «МММ» Сергея Мавроди, которое долгое время никто из родственников не хотел забирать из морга, приехала его бывшая жена. Об этом Business FM сообщил юрист Александр Молохов, который был адвокатом Мавроди. Имя экс-супруги не уточняется, но, вероятно, речь идет о Елене Павлюченко.

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По словам Молохова, похороны оплатит инициативная группа бывших вкладчиков финансовой пирамиды. «Они оплатили похороны, похороны будут. Будут, скорее всего, завтра, и это закрытые похороны, никто не должен знать [где они будут проходить]. В конечном счете, Мавроди будет похоронен не в общей могиле», — сказал юрист.

Ранее младший брат Мавроди Вячеслав запретил хоронить его на семейном погосте на Хованском кладбище рядом с отцом и матерью. «С братом у него были отношения плохие, они поссорились еще в середине 90-х по перспективам развития той или иной "пирамиды"», — пояснил Молохов.

Сергей Мавроди умер 26 марта от сердечного приступа на 63-м году жизни. Его нашли примерно в час ночи на автобусной остановке возле Савеловского вокзала, отвезли на скорой в больницу, где он и скончался. Источник в медицинских кругах рассказал радиостанции «Говорит Москва», что основатель «МММ» страдал несколькими хроническими заболеваниями, например, язвой и атеросклерозом. Также у него были признаки запоя.

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