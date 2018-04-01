Гройсман заработал больше Порошенко

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заработал за 2017 год больше 17 миллионов гривен (около 37 миллионов рублей). Это на 1,3 миллиона больше, чем в прошлом году, сообщает УНН.

По информации агентства, в электронной декларации, поданной Гройсманом, говорится, что его доход состоит из зарплаты в должности премьер-министра (больше 435 тысяч гривен), доходов от предоставления недвижимости в аренду (5 тысяч 150 гривен), продажи земельного участка (около девяти миллионов гривен) и доходов от хранения денег на банковских счетах (около трех миллионов гривен).

В отчете о доходах президента Украины Петра Порошенко говорится, что он заработал в 2017 году больше 16 миллионов гривен (приблизительно 35 миллионов рублей). Отмечается, что свою зарплату — больше 700 тысяч рублей — Порошенко перечисляет на благотворительность. Вся сумма зарплаты состоит из должностного оклада.

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