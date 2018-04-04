Группа Принса выступит в Москве

В Москве на фестивале «Усадьба Jazz» выступит группа американского певца Принса The New Power Generation. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 4 апреля.

Коллектив выступит с программой Celebrating Prince, посвященной артисту, который скончался в 2016 году. Музыканты исполнят такие хиты, как Purple Rain и Nothing Compares 2U.

Фестиваль пройдет 2-3 июня на территории усадьбы «Архангельское».

В лайн-апе «Усадьбы Jazz 2018» также такие исполнители, как певица Ёлка, французская группа AYWA, австралийская певица Peruquois. Одним из хэдлайнеров станет группа «АукцЫон».

Также в программе заявлены бывший солист группы 5’Nizza SunSay, басист Richard Bona, Алексей Архиповский, Mark Eliyahu, Donny McCaslin и Игорь Бутман.