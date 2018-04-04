Расстрелявшая YouTube женщина оказалась веганом и защитницей животных

Насим Наджафи Агдам, устроившая стрельбу в штаб-квартире компании YouTube в городе Сан-Бруно (американский штат Калифорния), была веганом, видеоблогером и защитницей животных. Об этом рассказал ее отец, передает The Independent.

По его словам, дочь в последнее время жаловалась на действия администрации YouTube, которая по ее мнению, фильтровала ее публикации, из-за чего Агдам стала получать меньший доход.

За несколько дней до нападения семья 39-летней женщины сообщила в полицию о ее пропаже. Стражи порядка обнаружили Насим спящей в машине вдалеке от дома — в округе Санта-Клара, граничащем с Сан-Матео, где находится штаб-квартира YouTube.

При этом отец женщины предупредил сотрудников органов правопорядка, что его дочь могла направиться в офис YouTube, поскольку она, по его словам, ненавидела эту компанию. Полицейские пообщались с Агдам, однако не стали ее обыскивать. После этого они связались с семьей женщины и сообщили, что с ней все в порядке. Через несколько часов она устроила стрельбу в офисе. Три человека получили ранения, двое из них в тяжелом состоянии, сама Насим застрелилась.

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