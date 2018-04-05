94-летний миллиардер лишился голоса и продолжил материть подчиненных через iPad

94-летний миллиардер Самнер Редстоун (Sumner Redstone) потерял возможность говорить из-за болезни, однако нашел выход из положения и пользуется установленным на его iPad набором фраз, которые помогают ему общаться с подчиненными. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Медиамагнат, владеющий конгломератом Viacom, обходится всего несколькими односложными фразами. На быстром доступе его гаджета установлены фразы «Да», «Нет» и «Пошел ты...» (Fuck you).

В настоящее время обсуждается вопрос о слиянии Viacom с корпорацией CBS. Пользовался ли Редстоун при этом обсуждении своим электронным помощником — неизвестно.

В 2016 году суд Лос-Анджелеса направил Редстоуна на психиатрическую экспертизу. Это было сделано после того, как бывшая девушка американца Мануэла Херзер (Manuela Herzer) заявила, что он недееспособен.

Редстоун является председателем правления медиакомпании Viacom, включающей в себя кабельные и спутниковые телевизионные сети MTV Networks. Он также владеет оператором кинотеатров National Amusements и контрольными пакетами CBS и Paramount. Состояние бизнесмена оценивается в 5,1 миллиарда долларов.

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