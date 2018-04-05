Великобритания нашла эффективный и неэтичный способ вычислять нелегалов

Миграционную службу Великобритании раскритиковали за методы вычисления нелегальных иммигрантов. Об этом сообщает The Washington Post.

Как пишет издание, служба имела доступ к информации о пациентах, имевшейся у практикующих медицинских сотрудников. Среди них были и врачи, работающие с беженцами и теми, кто ждал решения о предоставлении политического убежища.

Правом получать все данные пациентов, за исключением деталей истории болезни, правительство тайно наделило себя в 2016 году. После появления этой информации комитет по здравоохранению в британском парламенте осудил решение властей, назвав его неприемлемым и призвав аннулировать.

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По информации издания, врачи также посчитали, что контроль миграционных процессов — не дело терапевтов. «Мы понимаем, что это работа правительства, но копаться в личных делах пациентов непозволительно, — заявила директор программы «Доктора мира» в Британии Люси Джонс (Lucy Jones). — То, что информация о пациентах доступна правительству, разрушает доверие между врачом и больным».

В то же время миграционное бюро настаивает, что доступ к личным данным позволяет Соединенному Королевству избавляться от «потенциально опасных для общества элементов». Так, с ноября прошлого года по январь текущего органы здравоохранения удовлетворили около 1,3 тысячи запросов от властей. Из них в 501 случае адрес фактического проживания пациентов не совпадал с указанным в документах миграционного бюро.

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