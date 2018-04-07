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Группа Rainbow закончила репетицию в Москве

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Британский музыкант Ричи Блэкмор с группой Rainbow закончили репитицию мирового шоу в московском «Олимпийском». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Блэкмор приехал в столицу на несколько дней раньше, чтобы прогнать программу Memories In Rock 2018. Концерты в Москве и Санкт-Петербурге станут первыми в мировом турне группы.

Коллектив исполнит главные хиты всех периодов Rainbow, а также главные композиции команды Deep Purple, в том числе записанные вместе с Дэвидом Кавердэйлом.

Воссоединение Rainbow произойдет в «Олимпийском» 8 апреля, а 11 апреля группа выступит в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге.

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