Facebook разрешит каждому пользователю почувствовать себя Цукербергом

Facebook планирует внедрить кнопку Unsend для сообщений всех пользователей, рассказал TechCrunch представитель компании.

По его словам, те, кто использует секретные сообщения в зашифрованной версии мессенджера, имеют возможность поставить таймер, и сообщения будут автоматически удаляться по прошествии указанного времени. Собеседник TechCrunch уточнил, что компания планирует расширять функционал удаления сообщений, это займет несколько месяцев.

Администрация Facebook 6 апреля сообщила, что удалила сообщения ее основателя Марка Цукерберга из переписок с пользователями в мессенджере из соображений корпоративной безопасности. Обычные пользователи могут удалять свои сообщения из переписки, но они все равно остаются у других участников чата.

Ранее в апреле Facebook признала утечку данных 90 миллионов пользователей через аффилированную с соцсетью компанию Cambridge Analytica. Фирма собирала сведения с помощью приложения для опросов thisisyourdigitallife, а затем продавала их сторонним организациям, в том числе политическим штабам.

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