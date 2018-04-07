Появилось видео расколовшейся надвое Африки

В Кении между городами Найроби и Нарок появилась огромная трещина, которая, по мнению специалистов, расползется по всему континенту и разделит Африку надвое. Видео с кадрами природного катаклизма опубликовано на YouTube-канале издания Daily Nation.

Трещина тянется на несколько километров. Ее ширина составляет шесть метров, а глубина — 15 метров. Часть расселины, где проходит шоссе, засыпали. Однако ожидается, что трещина будет расти и создавать проблемы для движения транспорта. Отмечается, что на этом месте проходит граница двух тектонических плит, которые удаляются друг от друга на три сантиметра в год.

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