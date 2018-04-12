Авторами фальшивого порно с Хиллари Клинтон и «черным парнем» назвали россиян

Фейковые порноролики с участием бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон могли быть созданы и распространены пользователями из России. Об этом сообщают источники NBC News.

Предполагается, что видео под названием «Слитый секс-ролик Хиллари Клинтон с черным парнем» был создан российским Агентством интернет-исследований, которое неоднократно обвинялось во влиянии на американский электорат через соцсети.

Запись распространялась через аккаунты Reddit, а также на порносайтах SpankBang и PornHub. Сейчас крупнейший американский имиджборд заблокировал 944 аккаунта, авторов которых обвинили в «выполнении заказа агентства».

Наибольший интерес журналистов вызвал аккаунт под названием Rubinjer на международном сервисе Reddit. Он активно продвигался и зарабатывал «карму» во время предвыборной гонки 2016 года в Америке. Перед президентскими выборами владелец профиля опубликовал фрагмент записи в крупнейшем про-трамповском сообществе The_Donald, а затем в других, менее известных. Эти посты и ссылка на полное видео были удалены, однако на PornHub оно все еще доступно (количество просмотров достигает 250 тысяч).

Материалы по теме Стыдно, но очевидно Как доказать, что Трампа привели к власти иллюминаты и любители порно

Издание отмечает, что доказательством связи ряда аккаунтов с российским Агентством интернет-исследований является спад их активности: большая часть была удалена после президентских выборов в США, а наиболее известные и популярные перестали обновлять свои публикации весной 2017 года.

В октябре 2016 года неизвестные хакеры опубликовали порноснимки в статье в Википедии, посвященной личности Клинтон. Злоумышленники сопроводили изображения призывом голосовать за Дональда Трампа.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!