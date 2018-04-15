Украинец попытался успокоиться после ссоры с женой и «заминировал» площадь

В Одессе задержан 41-летний местный житель, который сообщил о ложном минировании Соборной площади. Об этом говорится в сообщении Приморского отдела полиции.

По словам оперативников, мужчина поссорился со своей женой и напился. В нетрезвом состоянии он решил сообщить о минировании, чтобы таким образом «успокоить эмоции».

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

В декабре 2014 года житель Днетропетровска сообщил о минировании железнодорожного вокзала, чтобы его отправили в зону военной операции на востоке страны.

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