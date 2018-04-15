Ветер лишил грабителей добычи

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Ветер оставил без добычи грабителя в британском Дройлсдене. Видео происшествия, которое распространила полиция графства Большой Манчестер, опубликовало BBC News.

Ограбление произошло 17 марта. Злоумышленник совместно со своим сообщником, угрожая сотрудникам туристического агентства, забрал наличные деньги.

Пытаясь скрыться, один из грабителей спрятал украденные деньги в брюки. Однако из-за порыва ветра банкноты выпали и разлетелись по улице. Грабитель не стал собирать купюры и скрылся с места преступления.

Полиция обратилась к свидетелям произошедшего с просьбой откликнуться и сообщить какую-либо информацию о подозреваемых.

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