В России вознамерились запретить ненастоящий сыр

Минсельхоз предложил запретить производство и продажу в России сыроподобной продукции — той, которая состоит из растительных жиров больше, чем наполовину. Об этом в понедельник, 16 апреля, пишут «Известия».

Как отмечает издание, сейчас в стране существует технический регламент «О безопасности молока и молочной продукции», в котором есть определения сыра и сырного продукта — последний должен содержать не более 50 процентов растительных жиров. Если заменителя молочного жира больше, то речь идет о сыроподобном изделии, но в магазинах такой товар часто продается как сыр.

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Понятия «сыроподобная продукция» нет в техрегламентах и федеральных законах, поэтому Минсельхоз намерен ее запретить. Поправки в техническую документацию сейчас проходят этап межведомственного согласования.

По информации министерства, в 2017 году в Россию ввезли около 150 тысяч тонн сыроподобной продукции (сколько выпустили, подсчитать невозможно), изготовленной без молока и на 100 процентов состоящей из растительных жиров. Они стоили дешевле настоящих сыров в полтора раза.

В ведомстве отмечают, что это приводит к снижению потребности в сырном молоке — зимой в стране впервые за последние пять лет упали цены на этот продукт. Это в свою очередь негативно отражается на отечественной сельскохозяйственной отрасли.

2 апреля президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры по контролю за оборотом на территории России продуктов «сыроподобного типа».

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