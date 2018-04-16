Водитель протаранил детскую площадку и сбил четверых дошкольников на Кубани

Автомобиль ВАЗ-2106 въехал на детскую площадку в селе Большой Бейсуг Краснодарского края и сбил четырех дошкольников. Водитель скрылся, но позже был задержан полицией. Об этом сообщают «Кубанские новости».

Пострадали дети в возрасте одного года, двух, пяти и шести лет. Двух старших доставили в больницу. Кроме того, травмы получила 39-летняя женщина. Как уточнили РБК в управлении МЧС по региону, дети находятся в тяжелом состоянии, один в коме.

30-летний мужчина, который находился за рулем машины, как выяснилось, был пьян.

Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование случившегося. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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