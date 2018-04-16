Amazon вынудила сотрудников писать в бутылки из-за угрозы увольнения

Складские рабочие интернет-ретейлера Amazon в Великобритании стараются реже брать перерыв во время рабочего дня и используют бутылки, чтобы сократить время посещения уборных, сообщает Business Insider.

Площадь четырехэтажного склада Amazon неподалеку от Бирмингема составляет более 65 тысяч квадратных метров, для похода в туалет сотрудникам нужно совершить десятиминутную прогулку на первый этаж. Работники склада боятся потерять работу из-за санкций руководства, сообщил сотрудник комплекса. «Показатели, которых необходимо достичь, резко выросли. Я не пью воду на работе, потому что у меня нет времени сходить в туалет», — отметил он.

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Склад напоминает тюрьму со сканерами безопасности, работникам запрещено носить толстовки и солнечные очки, а также пользоваться мобильными телефонами, жалуется собеседник портала.

Amazon открыто рассказывала, что для сотрудников установлен жесткий регламент, в который они обязаны укладываться, отмечает издание. В компании заявили, что гарантируют сотрудникам свободный доступ к туалетам и обеспечивают комфорт на рабочем месте.

Владелец Amazon Джефф Безос — самый богатый человек планеты по версии Bloomberg, его состояние издание оценивает в 120 миллиардов долларов по данным на 16 апреля. Forbes дает оценку 112 миллиардов долларов.

В марте Безос заявил, что намерен потратить миллиарды долларов на исследование космического пространства. Он назвал заработанное в Amazon состояние «выигрышем в лотерею» и пообещал сделать передвижение в космосе доступным для человечества.

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