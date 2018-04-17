Опубликована деловая программа Петербургского экономического форума

Организаторы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет 24-26 мая 2018 года, опубликовали деловую программу. Документ размещен на официальном сайте мероприятия с краткими аннотациями сессий.

«Главная тема ПМЭФ-2018 "Создавая экономику доверия" объединяет все тематические блоки под одним названием и позволяет участникам и гостям форума со всего мира обсудить друг с другом ключевые задачи, стоящие перед мировым бизнес-сообществом, найти новые точки роста для развития экономики. В дискуссиях, в обмене мнениями рождается то самое доверие, в котором сейчас так остро нуждается мировая экономика», — отметил советник президента РФ, руководитель программного комитета оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Центральным событием Форума станет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Работу ПМЭФ-2018 завершит Международный молодежный экономический форум, организованный фондом «Росконгресс», Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) и общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России».

В целом программа ПМЭФ насчитывает более 90 мероприятий, в числе которых деловые сессии, панельные дискуссии, бизнес-диалоги, тематические бизнес-завтраки, теледебаты и прочее. Все события пройдут в рамках четырех основных тематических блоков: «Глобальная экономика в эпоху изменений», «Россия: используя потенциал роста», «Человеческий капитал в цифровой экономике» и «Технологии для лидерства».