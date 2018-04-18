В Подмосковье пройдет фестиваль отечественных сыроваров

Фестиваль отечественных сыроваров состоится в рамках тематической ярмарки «Товары регионов России», которая открылась в Коломенском городском округе. Об этом сообщается на сайте правительства Московской области в среду, 18 апреля.

«Главной особенностью ярмарки станет фестиваль отечественных сыроваров, в котором примут участие более 15 производителей Московской области и других регионов России», — сказал министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

По его словам, гости мероприятия смогут попробовать как традиционные сыры, так и сыры «благородных сортов» российского производства. Кроме того, желающие смогут поучаствовать в мастер-классах по приготовлению понравившихся сортов.

«Так как ярмарка тематическая и посвящена товарам регионов России, производители Московской, Ивановской, Брянской, Вологодской, Тульской областей, Башкортостана, Гжели, Краснодарского края, Белоруссии представят покупателям широкий ассортимент товаров народного потребления, народных промыслов и сувенирной продукции», — добавил Посаженников.