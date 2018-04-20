Китайским военным запретят доставку еды на работу и онлайн-трансляции

В Китае с 1 мая вступят в силу новые правила для военных, касающиеся их поведения и ограничивающие свободу использования телефонов. Об этом говорится на сайте Министерства обороны, коротко о мерах пишет Sixth Tone.

Ограничения коснутся заказа еды, такси и покупки вещей онлайн, в том числе через мобильные приложения. Военным запретят указывать адрес и другие данные о месте работы, также будет нельзя использовать любые названия или имена, связанные с местом службы.

При регистрации в соцсетях военные должны будут обязательно использовать только настоящее имя. Регулироваться будет также контент, который они выкладывают в сеть. Под запретом окажутся публикации фотографий и видеоматериалов, выставляющих Народно-освободительную армию Китая в дурном свете.

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Отдельно упоминаются и онлайн-трансляции происходящего в реальном времени. Предписывается строго соблюдать инструкции и не снимать ничего компрометирующего.

Ограничения также коснутся личной жизни военных: им строго рекомендуют воздержаться от «ненадлежащих отношений» с гражданскими. Документ еще раз упоминает ранее запрещенные еду, курение и обмахивание веером на ходу. Этим можно заниматься только находясь на одном месте.

В то же время военнослужащим разрешат носить форму на мероприятия за пределами военных учреждений: на свадьбы, вручения наград и встречи выпускников. Однако им предписывается соблюдать особый регламент и не надевать золотые украшения, четки и другие аксессуары.

В Китае действуют запреты на многие привычные для жителей западных стан вещи. К примеру, в конце марта власти запретили юмористические ролики и пародии на художественные произведения, а в апреле — продавать в стране Библию через интернет-магазины.

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