Экономика
 
Последние новости
Трамп рассердился из-за несвоевременного звонка Путину
Усманов назвал печальным заявление Венгера об уходе
Заключенные оренбургской колонии начали голодовку после распыления газа в камеры
«Нафтогаз» улыбнули действия «Газпрома»
Женщина нашла скрытую камеру в туалете Starbucks
Белорусов осудили за чаепитие в квартире
США отвели особую роль истребителям F-22 во время удара по Сирии
Московская электричка начала разваливаться на ходу
Google захотела «убить» СМС
Американцев заподозрили в уничтожении суперброневиков российских наемников
Новости партнеров

ОПЕК ответила на претензии Трампа

Перейти в «Мою Ленту»
Мохаммед Баркиндо

ОПЕК не преследует цель управлять ценой на нефть, сказал генеральный секретарь организации Мохаммед Баркиндо в ответ на критику от американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

«Цена [на нефть] не наша задача. Наша цель — восстановить стабильность [на рынке] на постоянной основе», — сказал Баркиндо.

Баркиндо также заявил, что ОПЕК считает себя другом Соединенных Штатов и заинтересована в их росте и процветании. Он отметил, что соглашение по сокращению добычи нефти позволило спасти нефтяную отрасль от неизбежного коллапса.

Дональд Трамп 20 апреля написал в своем Twitter, что «ОПЕК взялась за старое».

По мнению американского президента, цены на нефть искусственно завышены, и такое положение дел неприемлемо. К 19:40 мск 20 апреля стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в июне на лондонской бирже ICE составила 73,74 доллара за баррель.

Соглашение по сокращению добычи нефти между 24 странами, входящими и не входящими в ОПЕК, действует с января 2017 года и предусматривает снижение его участниками добычи в общей сложности на 1,8 миллиона баррелей в сутки. Сделка действует до конца 2018 года. С момента заключения соглашение дважды продлевалось.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Трамп возмутился ценами на нефть
Названы главные покупатели российской нефти
Нефти предсказали цену в 100 долларов
Другие материалы рубрики
Экономика00:04Сегодня

Трубу шатали

Европа ждет «Северный поток-2». Украине останутся крошки
20:41Сегодня

«Нафтогаз» улыбнули действия «Газпрома»

12:16 9 апреля

Почти три четверти россиян заявили о поддержке атомной энергетики

18:18Сегодня

«Нафтогаз» провалил переговоры с «Газпромом»

Экономика15:4717 апреля

Регионы просят тепла

Как может измениться рынок теплоэнергетики к 2025 году
17:17Сегодня

России отвели мало времени для экономических реформ

12:41 3 апреля

Пожар в «UP-квартала Скандинавский» возник в мусорном баке

15:42Сегодня

"Русал" задумался о сокращениях из-за санкций

Экономика00:0418 апреля
Илон Маск

Время первого

Дагестанский олигарх и секс-скандалы уничтожат мечту Илона Маска
17:14Сегодня

Банк России объявил о сокращениях

15:30Сегодня

Трамп возмутился ценами на нефть

16:3628 марта

Эксперты назвали временной «ценовую аномалию» «Лукойла»

Россия
Александр Белов (Поткин)«Я — жертва антисемитизма»
Националист Поткин о Гитлере, пророчествах Ванги и шутках над евреями
Заключенные оренбургской колонии начали голодовку после распыления газа в камеры
«Они балансируют на грани»
Бедных россиян становится все больше. Многие никогда не выберутся из нищеты
«Это война против собственного народа»
Россия решила ответить на санкции. Тысячи россиян лишатся лекарств и умрут
Московская электричка начала разваливаться на ходу
Школьники выпили найденную в заброшенном доме жидкость и попали в реанимацию
Минздрав обвинили в провале программы импортозамещения лекарств
Все материалы
Мир
Художник из вас так себе
Что вы знаете о Гитлере: тест «Ленты.ру»
США отвели особую роль истребителям F-22 во время удара по Сирии
Трамп рассердился из-за несвоевременного звонка Путину
Британцы пожаловались на наличие «Новичка» в Солсбери
Американцев заподозрили в уничтожении суперброневиков российских наемников
В китайском интернате решили угомонить строптивого ученика и задушили его
Демократы подали в суд на Россию, помощников Трампа и WikiLeaks
Все материалы
Бывший СССР
«Разводят тут армянский Афганистан»
В Ереване продолжаются протесты. Майдан не за горами?
Белорусов осудили за чаепитие в квартире
Армянский бунт
Почему в Ереване штурмуют парламент и дерутся с полицией
Порошенко задумал лишить крымчан украинского гражданства
Янукович написал открытое письмо властям Украины
Не устоял
Главного борца с украинской коррупцией заподозрили в коррупции
Александр ЛукашенкоБатька больше не диктатор
Лукашенко разлюбил Россию. Теперь ему рады на Западе
Все материалы
Экономика
Трубу шатали
Европа ждет «Северный поток-2». Украине останутся крошки
ОПЕК ответила на претензии Трампа
«Нафтогаз» улыбнули действия «Газпрома»
Регионы просят тепла
Как может измениться рынок теплоэнергетики к 2025 году
«Нафтогаз» провалил переговоры с «Газпромом»
России отвели мало времени для экономических реформ
Илон МаскВремя первого
Дагестанский олигарх и секс-скандалы уничтожат мечту Илона Маска
Все материалы
Силовые структуры
Тамбовский волк
Российский егерь упорно преследовал браконьеров. Его убили и закопали с собаками
Цепные псы
Они наплевали на закон и открыли охоту на авторитетов. Их прозвали «Белой стрелой»
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Полковнику СК дали 13 лет по делу о взятках
Россиянин выбросил кота с девятого этажа на соседский Infiniti
Пыткам «русского Илона Маска» кипятильником нашли объяснение
День гибели «русского Илона Маска» в тюрьме сняли на видео
Все материалы
Наука и техника
Лев Троцкий«Еврей правит вами, русскими христианами»
Почему Троцкий проиграл Сталину
Опять мимо
Система нагревания табака опасна для человека
Курдский военачальник Хусейн ЯзданпанЖертвы усатых тиранов
Курдов ненавидели Сталин, Саддам и Турция. Что дальше?
Индия откажется от собственных винтовок ради автомата Калашникова
Россия прекратила улучшение «Заслона» и «Меча»
Российские «Таран» и «Сапсан» уничтожат американских «Гремлинов»
Найдено средство омоложения сердца и сосудов
Все материалы
Спорт
Брайан Клаф и Кенни Бернс«От бутылочки я бы не отказался»
Он пил, дрался с болельщиками и делал слабаков чемпионами
Аршавин узнал о решении Венгера уйти и загрустил
График отключения горячей воды в Москве скорректировали под чемпионат мира
Швеция отказалась от Ибрагимовича
Российский футболист оскорбил допинг-офицера и поплатился
Олимпийский чемпион по хоккею разоблачил «блатных детей»
Компания bwin составила список кандидатов на замену главного тренера «Арсенала»
Все материалы
Культура
Игра была равна
Кино недели: от «Тренера» до «Свиньи»
«Грязная сторона раскованного поведения»
Оголенные девицы, пьянь и псы в объективе самого дикого фотографа современности
Жест, инцест, манифест
15 самых интересных премьер Московского кинофестиваля
Михалков заговорил о европейском гражданстве
Натали Портман сорвала церемонию «еврейского Нобеля»
Актер из «Доктора Живаго» рассказал о пользе рака простаты
Опубликовано видео с места смерти Принса
Все материалы
Интернет и СМИ
Богом забытые
Фотографы расчехляют камеры в неожиданных местах и меняют мир
Недалекие
Суровые русские, кислые американцы, сексуальные индусы и исламский мир без купюр
«Если вы это читаете, вы и есть сопротивление»
Роскомнадзор борется с Telegram. Страдает весь интернет
В США нашли способ бесконечно избегать блокировки Telegram
В ФСБ придумали новую причину блокировки Telegram
Роскомнадзор добрался до серверов Microsoft
Роскомнадзор начал блокировать VPN и прокси-серверы
Все материалы
Ценности
Ультраортодоксальные евреи-хасиды на празднике ПуримГорячие головы
Радикальных евреев боятся даже на родине. Они слишком модные
Григорий Лепс«У меня на кладбище знакомых больше, чем живых»
Он развлекал бандитов, проигрывал деньги и нарушал заповеди. Теперь даже не пьет
Шальные пижоны
Секс-символы эпохи кровавых войн, диско и тяжелого рока
Лагерфельд поплатился за поддержку насильников
Ким Кардашьян спасет толстых женщин
В Милане построили мистический лабиринт
Появился новый вид пластики груди
Все материалы
Путешествия
Нестроевые командиры
Чем на самом деле живет Чечня: женщины, алкоголь и автомобили
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
Потерянный рай
Его жители были богаты, а храмы — роскошны. Теперь это город-призрак
Молодожены получили парковку вместо роскошной виллы
Турист приложился к кокаину на могиле Эскобара
Пчелы сорвали рейс в Крым
Российский лоукостер заставит постоять во время рейса
Все материалы
Из жизни
Больше ада и леопарда
Оголенные фрики уходят в отрыв на легендарном фестивале
«Не пьют, не курят, не смотрят порно»
Индийцы бросили есть топленое масло и помешались на бодибилдинге
«Через 15 секунд вы умрете»
Он мечтал подарить людям смерть и изобрел будку самоубийств
В Англии поищут готового жениться на курице мужчину
Пытавшемуся вылечить ВИЧ мочой мужчине дали пожизненное за массовое заражение
«Раковая опухоль» сенбернара оказалась мягкими игрушками
Полячка чуть не размозжила голову подруге в попытке пошутить
Все материалы
Тест: существуют ли грузовики Kia, Volvo и Ferrari?
Угадываем производителей легковушек, которые замечены в производстве грузовиков
Тракторный дрэг-рейсинг
История, правила и участники самого безбашенного соревнования в мире
Неизвестные «Тойоты»
Модели марки, которым не положено покидать Японию
Шоколад ни в чем не виноват
Тест Geely Atlas: китайца, который хочет позавтракать Kia Sportage и пообедать Nissan X-Trail
Главного моториста Porsche арестовали из-за «дизельгейта»
Land Rover возродит Freelander в виде крошечного кроссовера
Чехи проехали на ВАЗ-2101 кругосветку и подарили машину «АвтоВАЗу»
Все материалы
Московское бремя
Ад в Подмосковье отменяется. Там будет рай
Реальные бабки
Пенсионеров лишают жилья. Но они не сдаются
Дайте две
Цены на квартиры в России упали. Но можно сэкономить еще больше
Пермский альфонс уговорил женщину продать две квартиры и почку
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
В Крыму запретили строить жилье у моря
В московском метро задумали ввести паспортный контроль
Все материалы