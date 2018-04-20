ОПЕК ответила на претензии Трампа

ОПЕК не преследует цель управлять ценой на нефть, сказал генеральный секретарь организации Мохаммед Баркиндо в ответ на критику от американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

«Цена [на нефть] не наша задача. Наша цель — восстановить стабильность [на рынке] на постоянной основе», — сказал Баркиндо.

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Баркиндо также заявил, что ОПЕК считает себя другом Соединенных Штатов и заинтересована в их росте и процветании. Он отметил, что соглашение по сокращению добычи нефти позволило спасти нефтяную отрасль от неизбежного коллапса.

Дональд Трамп 20 апреля написал в своем Twitter, что «ОПЕК взялась за старое».

По мнению американского президента, цены на нефть искусственно завышены, и такое положение дел неприемлемо. К 19:40 мск 20 апреля стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в июне на лондонской бирже ICE составила 73,74 доллара за баррель.

Соглашение по сокращению добычи нефти между 24 странами, входящими и не входящими в ОПЕК, действует с января 2017 года и предусматривает снижение его участниками добычи в общей сложности на 1,8 миллиона баррелей в сутки. Сделка действует до конца 2018 года. С момента заключения соглашение дважды продлевалось.

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