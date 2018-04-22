Детективы попытались разблокировать смартфон умершего его отпечатком пальца

Полицейские американского штата Флорида попытались разблокировать смартфон умершего Лайнуса Филлипа (Linus Phillip) его же отпечатком пальца. Об этом сообщает издание Tampa Bay Times.

Инцидент произошел в похоронном бюро города Клируотер. Разблокировать телефон таким образом не получилось. По мнению Виктории Армстронг, бывшей невесты Лайнуса Филлипа, поведение детективов было «неуважительным и противозаконным».

Полицейские объяснили, что таким способом они хотели собрать данные из смартфона Филлипа. Они нужны для расследования смерти мужчины и еще одного дела о наркотиках, с которым он связан. По словам лейтенанта Рэндалла Чейни, полицейские решили не получать для этих действий ордер, потому что у мертвых «нет конфиденциальности».

В марте этого года Лайнус Филлип был застрелен полицейскими. Он не остановился на участке дороги с ограниченным движением и задел сотрудника полиции машиной. Его семья не доверяет заключению о его смерти. Дело взял под личный контроль местный прокурор.

В Gizmodo отмечают, что по американским законам подозреваемые могут сослаться на Пятую поправку, которая позволяет не свидетельствовать против себя, и отказаться разблокировать смартфоны с помощью пароля. Однако на датчики отпечатков пальцев это не распространяется, и полицейские могут заставить снять блокировку таким способом принудительно.

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