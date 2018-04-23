Роскомнадзор придумал основания для борьбы с обходом блокировок

Роскомнадзор опубликовал новую версию приказа, который регулирует обход блокировок. Новые основания для внесения сайта в черный список позволят легализовать блокировку IP-адресов в рамках борьбы с мессенджером Telegram, считают эксперты, опрошенные изданием «Коммерсантъ».

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В документе говорится, что основанием для внесения сайтов в реестр запрещенных ресурсов для блокировки могут быть «судебные решения и постановления по делам об административных правонарушениях, вступившие в законную силу».

По словам директора по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирины Левовой, у Роскомнадзора не было правовой базы для блокировки IP-адресов, которые использует Telegram. Предполагается, что теперь действия ведомства станут легальными.

Массовые блокировки IP-адресов Google начались 16 апреля, после того, как Таганский суд постановил ограничить доступ к Telegram в России из-за отказа владельцев мессенджера предоставить ФСБ алгоритм расшифровки переписки пользователей. Также Роскомнадзор ограничивает доступ к VPN и прокси, позволяющим пользоваться заблокированным сайтами в обход запрета. При этом Telegram по-прежнему преимущественно доступен в России.

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