Мир
 
Последние новости
Минобороны показало попавшую в Россию боеголовку «Томагавка»
Посетовавшего на бакланов чиновника наградили за «Зенит-Арену»
Хозяин слона-беглеца разозлился и заморил его голодом
«Исламское государство» назвали самыми богатыми террористами в истории
Названа самая популярная порноактриса на Pornhub
Российские тюремщики избивали зеков под «Полет валькирий»
Россиянам запретят смотреть футбол подшофе
«Парящий мост» захотели закрыть из-за толп туристов  
Головной убор из 90-х вернулся в массовое производство
За российскими наемниками проследили после возвращения из Сирии
Новости партнеров

Мексиканцы вняли кандидату в президенты и отрубили вору руки

Перейти в «Мою Ленту»
Джейми Кальдерон

Мексиканские бандиты в городе Акапулько отрезали мужчине конечности после призыва кандидата в президенты страны Джейми Родригеса Кальдерона рубить руки ворам-коррупционерам. Об этом сообщает Proceso.

Конечности и голова мужчины были обнаружены на окраине города спустя несколько часов после выступления Родригеса на президентских дебатах. На них он заявил, что буквально намерен отрубать руки правонарушителям. К останкам прилагалась записка: «Эль Бронко (прозвище Родригеса — прим. «Ленты.ру») уже дал понять: рубить руки ворующим сволочам — правильно. Первый пошел». Сообщается, что само тело полицейским обнаружить не удалось.

Как пишет издание, такие послания — наркомантас — часто оставляют преступные банды, связанные с наркотиками и другими видами организованной преступности. Записка, найденная рядом с останками, была подписана группировкой «Лос Энтеррадорес» (Los Enterradores).

Родригес обрел известность в 2015 году, когда стал первым независимым кандидатом, победившим на губернаторских выборах в штате Нуэво-Леон. Он присоединился к президентской гонке в апреле этого года, несмотря на то, что большинство подписей в поддержку его кандидатуры были признаны недействительными, писал Business Insider. Эль Бронко — приверженец жесткого курса в отношении преступных группировок. В частности, он выступал за смертную казнь.

Выборы президента Мексики пройдут 1 июля. Помимо главы государства, будут избраны депутаты Конгресса и члены Сената страны.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Mexico gang dismembers body after candidate mentions cutting off hands
Narcomensaje sobre desmembrado en Acapulco: “Ya lo dijo El Bronco, cortarle las manos a los lacrosos que roban”
Стало известно место России в рейтинге свободы слова
В Мексике украли и сразу нашли Кубок УЕФА
Другие материалы рубрики
Мир00:02Сегодня

Папка с усами

Асад предает Россию ради Ирана и уничтожает тысячи сирийцев. Ему можно
14:01Сегодня

За российскими наемниками проследили после возвращения из Сирии

14:17Сегодня

Суд вынес приговор расчленившему журналистку изобретателю

11:08Сегодня

Сирия похвасталась работающими С-300

Мир00:0318 апреля

Весь в папочку

Асад предал Россию и жестоко убил тысячи сирийцев. Сынок пока учится
12:19Сегодня

Ковбой обезвредил вооруженного грабителя голыми руками и попал на видео

19:5124 апреля

Госпитализированному с сепсисом Бушу-старшему стало лучше

16:0524 апреля

Трамп лишился алиби в скандале с московскими проститутками

Мир00:0223 апреля

Игры патриотов

Самый кровавый теракт XX века в США. Мусульмане не виноваты
10:06Сегодня

Неполиткорректный десерт для Ким Чен Ына возмутил японцев

09:06Сегодня

В бразильском аэропорту полгода пролежал центнер героина из Китая

08:26Сегодня

Катар призвали ввести войска в Сирию

Россия
Укажут место
Каким будет новое правительство России
«Это война против собственного народа»
Россия решила ответить на санкции. Тысячи россиян лишатся лекарств и умрут
Адвокат Навальных назвал Россию «государством курильщика»
Российские тюремщики избивали зеков под «Полет валькирий»
Путин призвал защитить правду о героях войны
Разработчика «Новичка» сбила машина
«Это контрольный выстрел в голову»
Смертельно больных россиян решили лишить жизни. Что они об этом думают
Все материалы
Мир
Папка с усами
Асад предает Россию ради Ирана и уничтожает тысячи сирийцев. Ему можно
Суд вынес приговор расчленившему журналистку изобретателю
Мексиканцы вняли кандидату в президенты и отрубили вору руки
Сирия похвасталась работающими С-300
Ковбой обезвредил вооруженного грабителя голыми руками и попал на видео
Нищий рай
Куба тянется к Америке и забыта Россией. Кастро — всё
Игры патриотов
Самый кровавый теракт XX века в США. Мусульмане не виноваты
Все материалы
Бывший СССР
Теперь заживут
Армяне прогнали Саргсяна. Празднует вся страна
На Украине начеканили монеты с «коварно оккупированным» Крымом
Не договорились
В Армении назревает революция. Полиция идет в наступление
В Армении решили продолжить протесты после смены власти
Армянский министр подал в отставку и присоединился к протестующим
ПАСЕ признала часть Донбасса оккупированной Россией
Протестующие в Ереване пришли к штаб-квартире правящей партии
Все материалы
Экономика
Халявы не будет
Эта страна раздавала деньги даром. А так можно было?
Андрей Романенко«Страх — основное, что мешает начать крупное дело»
Основатель компании «Эвотор» о важных составляющих бизнеса
Семья министра Ткачева нацелилась на многомиллиардный бизнес
«Нафтогаз» предрек «полномасштабный конфликт» России и Украины
Джефф БезосВсе продам
Самого богатого человека мира давят Трамп и Роскомнадзор. Миллиарды не помогут
Раскрыто происхождение доходов самого богатого чиновника
Дефицит Пенсионного фонда удвоится
Все материалы
Силовые структуры
Вор в законе Мераб Асанидзе (Чикора)Воры без границ
В Европе устроили облаву на грузинских авторитетов. Взяли всех
Дмитрий Захарченко«Может быть, их просто подкинули»
Полковник Захарченко — о миллиардах, кознях спецслужб и одиночестве арестанта
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Сбежавших с места ДТП водителей разрешили признавать пьяными
В Челябинске мигрант-нелегал разделал хаски на шашлык и пошел под суд
«Хамовнический маньяк» получил пожизненное за убийства родителей и друга
Тамбовский медвежатник рассыпал украденные миллионы и попал на видео
Все материалы
Наука и техника
Русский могильщик
Российские спутники-убийцы готовы начать войну в космосе
Лев Троцкий«Еврей правит вами, русскими христианами»
Почему Троцкий проиграл Сталину
Папа, не надо!
Бородатый мужик увел ребенка в лес и заставил убивать: God of War
Выявлена неожиданная опасность спиртных напитков
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
В России поднимут в небо новый бомбардировщик-ракетоносец
Найдено средство против неизлечимого рака
Все материалы
Спорт
Его проблемы
36-летний Аршавин зажигает в Казахстане. В России всем наплевать
Аргентинцы поманили Буффона миллионами
Фанаты «Ромы» угодили под арест за попытку убить болельщика ремнем
Выступавший за российскую команду велосипедист признался в употреблении допинга
В «египетском короле» разглядели лучшего футболиста мира
ЦСКА вернет наказанного за кокаин футболиста
«Ливерпуль» отправил пять мячей в ворота «Ромы» в полуфинале Лиги чемпионов
Все материалы
Культура
Изабель Юппер«Нам было интересно показать освобождение женской природы»
Изабель Юппер и Серж Бозон о самой причудливой комедии весны «Миссис Хайд»
«Настоящие чувства — пятичасовая **** под спидами»
Рэп, секс, алкоголь и криминал в песнях «Иванушек International» на ксанаксе
Начальники тоже плачут
До чего доводит опасная этика власти
У звезды «Пятидесяти оттенков» начались проблемы после съемок хоррора
Жена Боярского рассказала о тяжелом алкоголизме артиста
Шило из «Кровостока» назвал храм Христа Спасителя торговым центром
Умер раскрывший магию числа 3 Боб Дороу
Все материалы
Интернет и СМИ
Ирония 90-х
Подвыпившие чиновники, обнаженные тусовщицы и русский бунт
Богом забытые
Фотографы расчехляют камеры в неожиданных местах и меняют мир
Арестантский канал един
Сидельцы покоряют YouTube и учат молодежь жить по понятиям
Автором оснований для блокировок Роскомнадзора оказался сотрудник под арестом
Названа самая популярная порноактриса на Pornhub
Дочь миллионера изумилась «жизни бедняков» и разозлила телезрителей
В испанской деревне обнаружили бабушку-двойника Трампа
Все материалы
Ценности
Время наглых
Секс-символы эпохи вареных джинсов, молодых богачей и всемогущего телевизора
Ультраортодоксальные евреи-хасиды на празднике ПуримГорячие головы
Радикальных евреев боятся даже на родине. Они слишком модные
Найдены толстые копии Меган Маркл с женихом
Дизайнер воспользовался услугами проституток
Ким Кардашьян начнет торговать своим телом
Ким Кардашьян начала подворовывать у сестры
Пастухи и клоуны
Эту скучную игру обожают миллионеры и жлобы. Дело в одежде и плохом вкусе
Все материалы
Путешествия
Дзебик и морские чудовища
Москвич на надувном катамаране съел акулу и повидал гигантских скатов
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
Нестроевые командиры
Чем на самом деле живет Чечня: женщины, алкоголь и автомобили
Школьник украл кредитку родителей и улетел на Бали
Индейцы расправились с туристом за убийство их шаманки
Молодожены получили парковку вместо роскошной виллы
Турист приложился к кокаину на могиле Эскобара
Все материалы
Из жизни
Денежный водопад
Американский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
Тысячи плененных черепах нашли по «ошеломляющему зловонию»
Больше ада и леопарда
Оголенные фрики уходят в отрыв на легендарном фестивале
Показаны внутренности «жирового монстра» из лондонской канализации
Получивший заплеванную пиццу турок похудел на шесть килограммов
«Через 15 секунд вы умрете»
Он мечтал подарить людям смерть и изобрел будку самоубийств
Китайские крестьяне копали коренья и нашли 400 килограммов древних монет
Все материалы
«Майбах», который не боится съехать с асфальта
Золото, чайник и 24-дюймовые колеса: все, что надо знать о внедорожном «Майбахе»
УАЗ против Jeep
Два внедорожника разных школ против русского бездорожья
Сын маминой подруги
Тест нового Mercedes-Benz A-класса: ориентира для старших моделей и конкурентов
Что можно водить без прав?
Автомобили, которыми можно управлять без водительского удостоверения
Китайцы клонировали шестиколесный «Гелик»
Hyundai показала первую модель в новом дизайн-стиле
Для «темной стороны» Rolls-Royce изготовили карбоновый «Дух экстаза»
Все материалы
Московское бремя
Ад в Подмосковье отменяется. Там будет рай
Реальные бабки
Пенсионеров лишают жилья. Но они не сдаются
Дайте две
Цены на квартиры в России упали. Но можно сэкономить еще больше
Пермский альфонс уговорил женщину продать две квартиры и почку
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
В Крыму запретили строить жилье у моря
В московском метро задумали ввести паспортный контроль
Все материалы