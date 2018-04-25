Мексиканцы вняли кандидату в президенты и отрубили вору руки

Мексиканские бандиты в городе Акапулько отрезали мужчине конечности после призыва кандидата в президенты страны Джейми Родригеса Кальдерона рубить руки ворам-коррупционерам. Об этом сообщает Proceso.

Конечности и голова мужчины были обнаружены на окраине города спустя несколько часов после выступления Родригеса на президентских дебатах. На них он заявил, что буквально намерен отрубать руки правонарушителям. К останкам прилагалась записка: «Эль Бронко (прозвище Родригеса — прим. «Ленты.ру») уже дал понять: рубить руки ворующим сволочам — правильно. Первый пошел». Сообщается, что само тело полицейским обнаружить не удалось.

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Как пишет издание, такие послания — наркомантас — часто оставляют преступные банды, связанные с наркотиками и другими видами организованной преступности. Записка, найденная рядом с останками, была подписана группировкой «Лос Энтеррадорес» (Los Enterradores).

Родригес обрел известность в 2015 году, когда стал первым независимым кандидатом, победившим на губернаторских выборах в штате Нуэво-Леон. Он присоединился к президентской гонке в апреле этого года, несмотря на то, что большинство подписей в поддержку его кандидатуры были признаны недействительными, писал Business Insider. Эль Бронко — приверженец жесткого курса в отношении преступных группировок. В частности, он выступал за смертную казнь.

Выборы президента Мексики пройдут 1 июля. Помимо главы государства, будут избраны депутаты Конгресса и члены Сената страны.

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