Arctic Monkeys и Ник Кейв выступят на фестивале Primavera

В Барселоне пройдет музыкальный фестиваль Primavera Sound 2018. Программа события доступна на сайте.

В лайн-апе заявлены более 200 артистов, среди них — Arctic Monkeys, Ник Кейв, Бьорк, Шарлотта Генсбур, Four Tet, Fever Ray, Лорд, Sparks, Tyler, The Creator, The Black Madonna, Car Seat Headrest, CHVRCHES, Cigarettes After Sex, Slowdive и другие.

«Фестиваль — это не только лайн-ап, но лайн-ап говорит многое о фестивале. И лайн-ап Primavera Sound 2018 — звездный, всесторонний, современный, с женской силой и сделанный специально для своих фанатов», — говорится на сайте события. Организаторы обещают, что под все выступления можно будет отлично потанцевать.

В списке участников — российская исполнительница Яна Кедрина, выступающая под псевдонимом Кедр Ливанский.

Фестиваль состоится с 30 мая по 3 июня. Билеты можно приобрести по ссылке.

Sin ellas, esto no es un cartel / Without women, this is not a lineup / Sense elles, això no és un cartell #DiaDeLaMujer #HuelgaFeminista #8Marzo #WomensDay Фото опубликовано @primavera_sound

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