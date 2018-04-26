Лизинговая поддержка МСП Башкортостана может составить 278 миллионов рублей

В четверг, 26 апреля 2018 года, в Уфе на площадке Межрегионального Форума инфраструктуры поддержки при участии представителей Корпорации МСП прошла презентация проектов компаний, претендующих на заключение договоров лизинга с АО «Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан» (РЛК). Общий объем финансирования в рамках данных договоров может составить порядка 278 миллионов рублей.

В рамках форума было представлено шесть проектов из разных отраслей промышленности (металлургическая, текстильная, пищевая и прочие) включая проект по поддержке сельскохозяйственного потребительского кооператива, которые ожидают получения лизинговой поддержки в ближайшее время.

За 6 месяцев работы РЛК Республики Башкортостан объем лизингового финансирования субъектов МСП региона составил 60 миллионов рублей. Кроме того, РЛК оказала поддержку компаниям из Владимирской и Челябинской областей в объеме 84 миллиона рублей. Средства направлены на приобретение высокотехнологичного производственного оборудования.

«Услугами РЛК Республики Башкортостан могут воспользоваться индивидуальные и малые предприятия, имеющие потребность в лизинге высокотехнологичного оборудования, промышленного оборудования и оборудования в сфере переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, которые расположены и ведут свою деятельность как на территории Республики Башкортостан, так и в любом другом регионе России», – отметил заместитель генерального директора Максим Любомудров. Такое сотрудничество, по его словам, позволит им за счет модернизации и укрепления производственного потенциала в значительной степени увеличить объемы выпускаемой продукции, получить дополнительные возможности по расширению рынков сбыта, в том числе за счет сотрудничества с крупнейшими заказчиками с государственным участием».

Программа льготного лизинга оборудования Корпорации МСП реализуется в соответствии с паспортом приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», утвержденного президиумом Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, и предусматривает создание сети региональных лизинговых компаний. Деятельность создаваемых лизинговых компаний в том числе направлена на обеспечение доступа субъектов индивидуального и малого предпринимательства к закупкам крупнейших заказчиков, определяемых правительством России.

В октябре 2017 года Республика Башкортостан была признана победителем проводимого Корпорацией МСП конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на право учреждения региональной лизинговой компании в рамках реализации программы льготного лизинга оборудования. Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан организована в форме акционерного общества с уставным капиталом в 2 миллиарда рублей, который формируется за счет взноса Корпорации МСП в размере 1,5 миллиарда рублей и Республики Башкортостан в размере 500 миллионов рублей.

Максимальная конечная ставка по лизингу оборудования импортного производства составляет 8 процентов годовых, отечественного производства – 6 процентов годовых, авансовый платеж – от 15 процентов, срок договора лизинга – до 60 месяцев. В соответствии с установленными показателями, объем реализации лизинговых проектов РЛК в 2018 году составит не менее 1,4 миллиарда рублей.

Максим Любомудров также сообщил, что до конца 2018 года программа льготного лизинга оборудования будет работать в четырех регионах России. «Две региональные компании были зарегистрированы в 2017 году в Башкирии и Татарстане, еще две будут созданы в Якутии и Ярославской области. Несмотря на то, что лизинговые компании созданы в конкретных регионах, у них есть обязательства работать без региональных барьеров, то есть предприниматели из соседних областей и республик могут также обращаться и получать финансовую поддержку», – отметил он.

Региональные лизинговые компании, работающие в Республике Татарстан и Республике Башкирия, уже предоставили оборудование в лизинг на 428 миллионов рублей, до конца года общий объем финансирования может составить 3,185 миллиарда рублей.

