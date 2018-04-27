Рыбак пережил двухчасовой бой с тупорылой акулой

Австралийский рыбак Мэтт Дункан (Matt Duncan) два часа боролся с тупорылой акулой, выловил ее и отпустил возле места для купания. Об этом сообщило издание Sunshine Coast Daily.

Дункан выловил трехметровую акулу в реке Маручи, штат Квинсленд на севере страны. Он отметил, что это самая крупная акула, которую он когда-либо видел в пресноводном водоеме. «Эти акулы очень суровые, они сражаются до конца. Она полностью меня вымотала», — заявил он. После того как Дункан одолел рыбу, он позвал свою девушку помочь достать из рыбы крючки. В результате акулу выпустили на волю.

Рыбак отметил, что акула плавала неподалеку от популярного места для купания и признал, что она представляет опасность для окружающих. В ответ на это пользователи социальных сетей сочли его решение выпустить рыбу безрассудным.

Тупорылые акулы обитают в тропиках и субтропиках, могут заплывать в пресные воды и охотиться в прибрежных зонах. Они вырастают до четырех метров в длину и считаются одним из самых опасных для человека видов акул.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!