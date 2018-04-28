Биткоин оказался патриархальной криптовалютой

Подавляющее большинство пользователей, которые ищут в Google информацию о биткоине, — 95 процентов — оказались мужчинами, пишет Fortune.

Кроме того, по данным журнала, только 4 процента трейдеров Ethereum — женщины. «Я чувствую, что мы (женщины — прим. «Ленты.ру») упускаем важную рыночную возможность», — сказала Fortune основатель Athena Capital Мельтем Демирорс.

При этом Демирорс полагает, что приведенная журналом гендерная статистика не совсем верна, поскольку технология биткоина подразумевает анонимность пользователей. По данным инвестора, доля женщин, занимающихся криптовалютами, достигает 20 процентов.

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В январе бывший редактор TechCrinch Алексия Бонастос призывала женщин присмотреться к криптовалютам, иначе, по ее словам, «мужчины снова получат все богатства».

Биткоин в декабре 2017 года достигал исторического максимума в цене — почти 20 тысяч долларов. В начале 2018-го ее стоимость упала, в феврале курс опускался ниже 6 тысяч долларов, в марте биткоин подорожал до 11,5 тысячи долларов, а затем снова откатился до 6 тысяч.

К 16:40 мск 28 апреля курс составлял 9,3 тысячи долларов. В начале месяца на стоимости криптовалюты позитивно сказался интерес к ней со стороны фонда Джорджа Сороса и основанной Рокфеллерами компании Venrock.

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