Южнокорейский уборщик озолотился на 300 тысяч долларов

Уборщик в южнокорейском аэропорту Инчхон нашел в урне золотые слитки на сумму 350 миллионов вон (около 330 тысяч долларов). Об этом сообщает The Korea Times.

Полиция установила личность избавившегося от килограммовых слитков, однако его имя не раскрывается.

По закону, если владелец не заявит о пропаже в течение полугода, то от пяти до 20 процентов рыночной стоимости найденного золота (16-65 тысяч долларов) достанется нашедшему.

Как пишет издание, в полиции сделали вывод, что владелец избавился от золота, чтобы его не поймали. В случае, если золото окажется краденым или как-то связанным с преступной деятельностью, уборщик не сможет на него претендовать.

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