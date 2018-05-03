Драки туристов с кенгуру встревожили австралийские власти

Власти Австралии запретили туристам приносить еду в национальный заповедник из-за участившихся случаев нападения кенгуру. Об этом сообщает The Guardian.

Путешественники, приезжающие на озеро Маккуори, всегда брали с собой чипсы, хлопья и фастфуд, чтобы покормить кенгуру. В результате млекопитающие стали ассоциировать посетителей с едой и начали проявлять агрессию.

«За последнее время было зарегистрировано несколько инцидентов, когда кенгуру нападали на туристов. В большинстве случаев животные пинают людей, царапают им лица и оставляют рваные раны с глубокими царапинами. После очередного случая мужчине пришлось наложить 17 швов на лицо», — рассказал член парламента Греф Пайпер.

Пайпер призвал сотрудников национального парка установить на территории заповедника знаки, напоминающие посетителям, что кормить животных — противозаконно и опасно для жизни.

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В мае 2016 года американскому туристу в одном из зоопарков США удалось заснять нападение кенгуру на человека. На видео сотрудник зверинца, вошедший в клетку, пытается отбиться от животного и зовет на помощь, за кадром смеется ребенок и слышатся возгласы взрослых: «Боже, это настоящий бокс!»

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