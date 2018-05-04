Россия не захотела создавать союз с Китаем

Россия не создает и не планирует создавать какие-либо союзы с Китаем. Об этом в интервью газете «Известия» рассказал заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов.

«Это не соответствует нашему общему видению характера двустороннего взаимодействия, основанного на совпадении или близости взглядов по широкому кругу вопросов», — отметил дипломат, добавив, что Китай «строго придерживается линии на неприсоединение к каким-либо блокам».

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По словам Моргулова, Москва и Пекин нередко выступают с единых позиций «как единомышленники в глобальных и региональных делах».

При этом у каждой из сторон есть свои экономические интересы, которые не всегда и не во всем совпадают. «В отдельных случаях возникает конкуренция, причем прямая, между экономическими операторами двух стран», — пояснил замминистра.

Дипломат добавил, что Россия нашла возможность не конкурировать с международным инфраструктурным проектом Китая «Один пояс, один путь». «Мы нашли возможность на основе имеющихся точек соприкосновения направить его в сторону сопряжения с нашим собственным проектом строительства Евразийского экономического союза. Эта работа уже приносит плоды», — сообщил он.

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