Американец решил сделать барбекю из педофилов и попал в тюрьму

В американском штате Флорида арестован мужчина, пытавшийся заживо сжечь обвиненных в педофилии, передает New York Post.

Жорже Порто-Сиерра (Jorge Porto-Sierra) после задержания рассказал полицейским, что хотел «сделать барбекю из всех растлителей и убить их». Как сообщается, двое из его жертв ранее были осуждены за растление малолетних.

Свидетели происшествия сообщили, что в начале марта мужчина ворвался в мотель Friendly Village Inn с криками «я убью тебя, педофил». Он разлил бензин у входа в комнату, а также залил горючее в разбитое окно. Во время нападения у него в руках была сигарета.

Другие свидетели заявили, что он разбил окно их машины и налил бензин в салон.

На вопрос, почему он все-таки не поджег комнату, Порто-Сиерра ответил, что полицейские прибыли на место слишком быстро. Получил ли кто-то из находящихся в мотеле травмы, не сообщается.

Сейчас злоумышленник находится в тюрьме, какие обвинения ему предъявлены также не уточняется.

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