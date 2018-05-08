Львица украла камеру и сняла собственное кино

В Кении львица украла у работающей над документальным фильмом съемочной группы включенную видеокамеру. На видео, снятое животным, обратил внимание новостной портал UPI.

Продюсеры фильма «Моя Африка», снятого в одном из заповедников страны для очков виртуальной реальности, поделились отрывком картины. На ней хищник, заинтересовавшийся установленными на поле камерами, ворует одну из них и убегает с ней в пасти. Съемочная группа пускается в погоню на машине и снимает львицу со стороны. Та несколько раз пытается укусить камеру и отдирает от нее куски корпуса, однако устройство продолжает снимать до последнего.

В конце апреля СМИ обратили внимание на видео, снятое камерой GoPro, попавшей в пасть крупного крокодила. Удалось ли спасти устройство, не сообщается.

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