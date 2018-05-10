Лидеры ряда стран примут участие в пленарном заседании ПМЭФ-2018

Президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, а также директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард 25 мая 2018 года примут участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2018 года.

Тема Форума — «Создавая экономику доверия». Основная идея дискуссии будет заключаться в том, что на фоне непростой обстановки в мире доверие между странами, между бизнес-партнерами, доверие людей к государству, к новым технологиям и друг к другу — это то, что позволит преодолеть искусственно выстраиваемые ограничения в мировой экономике и политике и стать мощным стимулом для глобального экономического роста.

Модератором пленарной сессии станет главный редактор международного информационного холдинга Bloomberg Джон Миклетвейт.