Бабушки из «Отрядов Путина» сожгли Трампа и пригрозили США ядерной войной

Пожилые активистки патриотического движения «Отряды Путина» демонстративно сожгли чучело президента США Дональда Трампа. Об этом из Краснодара передает корреспондент «Ленты.ру».

Они назвали американского президента «разжигателем войн, врагом России и русофобом». «Он сгорел в очищающем пламени, в котором может сгореть и Америка, если не прекратит своих агрессивных действий против России!» — отметил основатель «Отрядов Путина» Марат Динаев.

Это не первая акция «отряда». В конце апреля активистки публично уничтожили распечатанные на бумаге логотип Telegram и фотографии создателя мессенджера Павла Дурова. Они назвали предпринимателя предателем и пообещали «прийти к нему и будет плохо».

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