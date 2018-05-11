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В Москве покажут иммерсивную оперу «Пиковая дама»

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В Москве состоится новая серия показов иммерсивной оперы «Пиковая дама» при поддержке бренда «Онегин». Организаторы предлагают зрителям погрузиться в драматическое действие повести Александра Пушкина в особняке Гончарова — Филипповых на Яузской улице, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«С октября 2017 года к нам в гости в усадьбу пришли более 10 тысяч человек», — сообщил режиссер постановки Александр Легчаков. По его словам, труппа отыграла свыше 150 спектаклей.

Отмечается, что в одном из актерских составов роль Германна исполняет эстрадный артист Петр Налич. Остальные роли играют солисты и ведущие актеры московских театров.

Показы пройдут 17, 18, 23, 24 и 31 мая. Каждый спектакль могут посетить только 54 зрителя. Билеты можно приобрести на сайте мероприятия.

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