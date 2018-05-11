В Москве соберутся ведущие мировые эксперты по интернет-маркетингу

С 21 по 22 мая в Москве пройдет Synergy Digital Forum, посвященный эффективным инструментам онлайн-продвижения. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По словам организаторов, главная идея события – дать участникам рабочие тактики и стратегические инструменты продвижения бизнеса в интернете. Эксперты форума порассуждают о трафике, конверсии и монетизации, аналитике и CRO, контент-маркетинге, SMM, поисковой оптимизации, а также поделятся актуальными инструментами диджитал-маркетинга, полезными кейсами и лайфхаками по онлайн-продвижению.

«Каждый, кто занимается бизнесом, должен посетить Synergy Digital Forum. Потому что сегодня нет компании, которая не работала бы в интернете. Ни один бизнес на сегодняшний день не может существовать без работы в интернете», — рассказал генеральный директор агентства Synergy Digital Дмитрий Юрков.

Он также добавил, что в ходе форума можно будет узнать о «тяжелых» практиках, которые применяют международные корпорации с миллиардными оборотами, из уст международных спикеров.

Среди выступающих заявлены основатель Skype Йонас Кьеллберг, ведущий эксперт в мире по веб-аналитике Авинаш Кошик, основатель крупнейшей в мире компании, которая специализируется на рекламе в YouTube Том Бриз, CEO GlobalBit, израильской компании по разработке мобильных приложений с аудиторией более 100 миллионов человек, Вадим Файнштейн, эксперт по лояльности, экс-маркетолог Virgin Group Алекс Хантер, соавтор бестселлера «Жесткий SMM. Выжать из соцсетей максимум» Ким Уэлш-Филлипс, создатель и CEO компании OWOX Владислав Флакс; ведущий эксперт в мире по Google AdWords Майк Роудс и другие.

Мероприятие пройдет в Crocus City Hall. На одной площадке соберутся международные эксперты по интернет-маркетингу и три тысячи участников. Организатор мероприятия – школа бизнеса университета «Синергия», генеральный партнер – коммуникационное агентство Synergy Digital. Билеты и программа доступны на официальном сайте мероприятия.