В Манеже пройдет Synergy Art Forum

В московском Манеже пройдет Synergy Art Forum. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«На одной площадке встретятся арт-критики, коллекционеры, ценители искусства и предприниматели из области арт-индустрии.

Эксперты форума расскажут об основных трендах арт-рынка, о правилах инвестиций в искусство, о монетизации творчества и о том, как находить партнеров для арт-коллабораций», — говорится в сообщении.

Форум состоится с 19 по 20 мая.

«Рынок современного искусства — это сегмент со своей уникальной спецификой. Многие интересуются искусством как сферой, где можно применить свои предпринимательские навыки, но не многие понимают, как устроен этот рынок. Мы решили, что людям это интересно и надо рассказать об этом подробнее», — отметил исполнительный директор университета «Синергия» Вадим Лобов.