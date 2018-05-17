Культура
 
Последние новости
Роскомнадзор заблокировал сотни IP-адресов WhatsApp
Бывшего замминистра культуры вновь задержали за хищения
Московская почта совладала с Макаревичем  
Европа нашла виновных в порче воздуха
Челябинцы избили французскую писательницу из-за геев
Телеведущая назвала коллегу симпатичным и лишилась работы
Скрипаля допросили
США признали неспособность Украины вернуть «захваченную Россией территорию»
Кот впервые в жизни мяукнул и спас хозяев от мучительной смерти
Раскрыты возможности российского оружия «Судного дня»
Новости партнеров

Оззи Осборн выступит в Москве

Перейти в «Мою Ленту»
Оззи Осборн

Британский рок-музыкант, основатель группы Black Sabbath Оззи Осборн приедет в Россию. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Концерт рок-звезды состоится 1 июня в московском спортивном комплексе «Олимпийский» в рамках прощального мирового тура исполнителя.

«Это последняя возможность воочию увидеть великого "Принца тьмы", одного из наиболее выдающихся музыкантов современности», — отметили организаторы выступления.

Узнать подробности о концерте Осборна и купить билеты можно на сайте «Олимпийского».

Оззи Осборну 69 лет. Его настоящее имя — Джон. Он прославился в начале 1970-х как вокалист хэви-метал-группы Black Sabbath. В 1979 году музыканта уволили из группы из-за пьянства и наркомании.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Культура14:2615 мая

Приход и расход

Канны-2018. День 7: наркотрип Гаспара Ноэ и Спайк Ли против ку-клукс-клана
14:04Сегодня

Уитни Хьюстон подвергалась сексуальному насилию со стороны старшей сестры

07:5616 мая

Сорвавший номер на «Евровидении» активист заявил о жестоком избиении полицией

15:28Сегодня

Челябинцы избили французскую писательницу из-за геев

Культура10:1116 мая

Соски в тиски

Отрезанные женские груди и мертвые дети — отвратительный и прекрасный фон Триер
12:19Сегодня

Умер актер из «Крутого Уокера»

20:3215 мая

Звезда «Груза 200» рассказала о съемках жестокой сцены изнасилования

09:40Сегодня

Раскрыт сюжет следующей части «Звездных войн»

Культура00:11 8 мая

Практика лечения заболеваний

Современную драматургию разбавят фольклором
18:5316 мая

Названы лучшие зомби-хорроры в истории

10:0315 мая

Из «Дэдпула 2» исчезнет скандальная сцена удушения ребенка

21:3216 мая

Лепсу запретили петь в Израиле

Россия
«Чтобы осталось на еду»
Состоятельные россияне экономят и не покупают дорогих вещей
Кремль отреагировал на призывы разбомбить Крымский мост
Совсем угорели
В России бушуют страшные пожары. Тушить их некому и нечем
Железка ценою в жизнь
Ульяну спасет срочная операция, но родители не в состоянии ее оплатить
Российские дорожники научились красить несуществующие бордюры
Томский губернатор похвастался болотом перед послами из Евросоюза
Самого сильного человека России чуть не задавили и отправили в кишлак
Все материалы
Мир
Борис Ельцин и Билл Клинтон«Нельзя ложиться под американцев»
Россия враждует почти со всем миром. Кто виноват и что будет дальше?
Европа нашла виновных в порче воздуха
Главный врач США спас человека в самолете
Подсчитаны миллиардные затраты США на войну с террором
Мусульман заставят поселить у себя коммунистов
Кандидаты от народа
Они заказывают проституток, пьют на работе и ругают приезжих. И это не Россия
«Евреи вынуждены страдать»
Они пережили Холокост, но их все еще ненавидят
Все материалы
Бывший СССР
Никол ПашинянПарни с улицы
Управлять Арменией пришли странные люди. Что будет со страной?
«Жертва Русского мира»
Он защищал русских на Украине и был убит. Виновные до сих пор не наказаны
Президент Молдавии анонсировал закрытие офиса НАТО в стране
В Ереване нашли еще один повод перекрыть улицы
Грузинские мечты
Общество требует легализации наркотиков. Власти не против, но сомневаются
Президент Туркмении с вертолета полюбовался затопленной столицей
Депутаты выступили за импичмент Порошенко
Все материалы
Экономика
Закатали в асфальт
Россия тратит миллиарды на дороги. Дорог все еще нет
«Нафтогаз» назвал «Газпром» жирным медведем
Нефть перевалила за 80 долларов
Новое правительство России обсудит повышение пенсионного возраста
Депутаты испугались бизнеса и дали задний ход
Продавцы чистого воздуха
Бизнесмен Денис Романов о том, что инновации могут быть российскими
В России рекордно упали цены на гречку
Все материалы
Силовые структуры
«Непокорных насилуют шваброй»
Арестанты — о пытках в пресс-хатах, унижениях и муках за решеткой
В Петербурге арестовали чиновника-миллиардера
Он хранил дома более 16 миллионов долларов, а его курьеры ездили на Maserati
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Москвич с шилом набросился на пенсионерку
Адвокат пообещал гадалке условный срок по делу Нота-банка
Топ-менеджера нашли в Москве с простреленной головой
СК заявил о самоубийстве «русского Илона Маска»
Все материалы
Наука и техника
Армянская женщина и ее дети во время депортации в сирийскую пустыню«При поддержке Азербайджана армян вынудили покинуть родину»
Их резали турки, убивали соседи-мусульмане и предавала Россия
Хвосты и кресты
Как советская пропаганда унижала фашистов и их союзников
F-35 Lightning IIСмерть с небес
Этот американский истребитель похоронил Су-57. Он быстрый и невидимый
Франция назвала преимущества российских подлодок
Раскрыты возможности российского оружия «Судного дня»
«Роскосмос» воскресил мертвый спутник ГЛОНАСС
«Китайская SpaceX» запустила первую ракету
Все материалы
Спорт
Диего МарадонаПервый после батьки
Марадона будет работать в Белоруссии. Как он до этого докатился?
Нападающий исполнил удар параллельно воротам в финале Лиги Европы
«Спартаку» понадобился олимпийский чемпион
«Атлетико» выиграл Лигу Европы
Вратаря сборной России по хоккею вывезли на матч на тележке
Месси признал превосходство «Реала» над «Барселоной»
Во имя короля
Самая загадочная сборная едет в Россию. Надо ли ее бояться?
Все материалы
Культура
Гуляют по-черному
Что скрывает темная сторона Каннского кинофестиваля
Приход и расход
Канны-2018. День 7: наркотрип Гаспара Ноэ и Спайк Ли против ку-клукс-клана
Соски в тиски
Отрезанные женские груди и мертвые дети — отвратительный и прекрасный фон Триер
Уитни Хьюстон подвергалась сексуальному насилию со стороны старшей сестры
Челябинцы избили французскую писательницу из-за геев
Умер актер из «Крутого Уокера»
Раскрыт сюжет следующей части «Звездных войн»
Все материалы
Интернет и СМИ
Рекламное очко
Российский YouTube мог стать великим, но ему помешали деньги
Богом забытые
Фотографы расчехляют камеры в неожиданных местах и меняют мир
Застряли по-черному
Они умирают в нищете и не знают, что их может спасти интернет
Британцы нашли способ обойти запрет порно
Программу для слежки за американцами взломали
Украинцам посоветовали и отсоветовали взорвать Крымский мост
Карты Google разглядели Крымский мост спустя двое суток
Все материалы
Ценности
Загибай
Принц подвернул, хулиган поддержал. Теперь штаны подворачивают все
Ничего святого
Что творили звезды на самом безумном балу в мире
Древний мир
Кому нужны постаревшие женщины
Швейцарцы представили часы с импульсными колесами
Рваные джинсы оказались опасными для кожи
Аргентинец искромсал себя ради внешности инопланетянина
Ким Кардашьян ответила за присвоение чужого наряда
Все материалы
Путешествия
Долби мой лед
Что манит туристов в самое загадочное место Европы
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
«Представляешь, пять этажей только порно!»
Грязное белье и дети напрокат: как японцы развлекаются после работы
Пилот перепутал аэропорт
Опоздавший пассажир попытался выломать дверь самолета
Россиян заставили есть отдельно в итальянской гостинице
Авиакомпании улучшат питание на борту
Все материалы
Из жизни
Не в себе
Как живут люди, в жилах которых течет кровь умерших
Злоба и забвение
Оголенные бедняки и вечная грязь глазами модного фотографа
«В смысле ты не пробовала водку?»
Россиянка отправилась учиться в Норвегию и осела в Голландии
Посетительницы «Макдоналдса» отведали мороженое с непонятными таблетками
Застрявшая в унитазе общежития белка переполошила студентов
Любопытный леопард поиграл с ногой туриста на камеру
Пятилетнюю девочку-альбиноса обезглавили ради магических амулетов
Все материалы
Зачем производят Land Cruiser 70?
30-летний внедорожник Toyota, который до сих пор можно купить новым
Тест новой Toyota Camry
Мы поездили на новой Camry и не поверили, что это Toyota
Подушка опасности
14 смертей и взорвавшийся завод: почему подушки безопасности Takata начали убивать людей
Тест BMW i8 Roadster
Первый тест BMW i8 Roadster: самого необычного спорткара на каждый день
Белки спрятали в машине 22 килограмма сосновых шишек
Простоявший в гараже 60 лет ржавый Mercedes-Benz оценили в миллион долларов
Volkswagen пропустит автосалон в Париже
Все материалы
Дотянулись до кармана
В Москве начали строить небоскребы с дешевым жильем. В чем подвох?
Капля в море
Россияне скупают жилье в Абхазии. Это опасно, но очень дешево
Зелень для Рамзана
В Грозном сажают не только «Приоры», но и деревья
Москва осталась без дешевых квартир
Рынку ипотеки предрекли скорый обвал
У Волочковой протекла крыша
Жителям Екатеринбурга выставили шокирующие счета за услуги ЖКХ
Все материалы