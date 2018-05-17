Оззи Осборн выступит в Москве

Британский рок-музыкант, основатель группы Black Sabbath Оззи Осборн приедет в Россию. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Концерт рок-звезды состоится 1 июня в московском спортивном комплексе «Олимпийский» в рамках прощального мирового тура исполнителя.

«Это последняя возможность воочию увидеть великого "Принца тьмы", одного из наиболее выдающихся музыкантов современности», — отметили организаторы выступления.

Узнать подробности о концерте Осборна и купить билеты можно на сайте «Олимпийского».

Оззи Осборну 69 лет. Его настоящее имя — Джон. Он прославился в начале 1970-х как вокалист хэви-метал-группы Black Sabbath. В 1979 году музыканта уволили из группы из-за пьянства и наркомании.

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