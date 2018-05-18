Режиссер «Любви» признался в поглощении неописуемого количества наркотиков

Французский режиссер Гаспар Ноэ заявил, что при подготовке к съемкам фильма «Вход в пустоту» употреблял все психоделические наркотики, до которых мог добраться. Его слова передает Variety.

Кинематографист признался, что частично использовал работу над картиной как оправдание употребления психоактивных веществ. «Иногда ты попадаешь в рай. Иногда оказываешься в аду», — поведал Ноэ.

Материалы по теме Приход и расход Канны-2018. День 7: наркотрип Гаспара Ноэ и Спайк Ли против ку-клукс-клана

«Я пробовал все, что, как мне показалось, будет интересно для моего сознания. Этого было так много, что не перечесть. Но сейчас я немного притормозил с этим», — подчеркнул режиссер.

По словам Ноэ, самые ужасные события его жизни были связаны с употреблением алкоголя. «Люди могут внезапно сильно обозлиться на других людей, будучи пьяными. Ты выпьешь два стакана — и ты в хорошем настроении, а когда напиваешься, то становишься таким глупым, злым и жестоким», — посетовал он.

Гаспар Ноэ известен по фильмам «Любовь», «Необратимость» и «Вход в пустоту». Его картины часто подвергались критике из-за откровенных сцен секса, насилия и употребления наркотиков. В «Необратимости» режиссер, к примеру, продемонстрировал девятиминутную сцену изнасилования персонажа Моники Беллуччи, а в «Любви» детально показал зрителям мужской половой орган вблизи.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!