Определена дата официального открытия Петербургского экономического форума

Официальное открытие Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоится 24 мая. Об этом сообщается на сайте ПМЭФ-2018.

Отмечается, что в церемонии примут участие министр финансов РФ Антон Силуанов, президент Центральноафриканской Республики Фостин Аршанж Туадера, зампред Китайской Народной Республики Ван Цишань и заместитель председателя Совета министров Кубы Рикардо Кабрисас Руис.

Модератором церемонии станет ведущая телеканала Fox Business Network Сюзан Ли.

С приветственным словом к участникам и гостям Форума обратится губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) состоится 24–26 мая 2018 года под девизом «Создавая экономику доверия». Ожидается, что участие в нем примут около 15 тысяч гостей из более чем 140 стран мира. В частности, в Петербург приедут делегации из Германии, Швейцарии, Швеции, Греции, Италии, Индии, Саудовской Аравии, Катара, Израиля, Вьетнама, США, Канады, стран Африканского континента.