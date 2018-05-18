Сбербанк стал участником дискуссии о банкротствах в рамках ПМЮФ-2018

Сбербанк стал участником делового завтрака «Куда движется рынок банкротств в России?», собравшего ведущих практиков в области банкротства. Дискуссия состоялась перед началом пленарной сессии II Международного форума по банкротству, проводимого в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ). Об этом говорится в сообщении Сбербанка.

Свое видение актуальных вопросов банкротства представил собравшимся Евгений Акимов, управляющий директор, начальник управления принудительного взыскания и банкротства департамента по работе с проблемными активами Сбербанка.

«Большим прорывом 2000-х — начала 2010-х стало развитие электронных информационных ресурсов и широкое внедрение их в профессиональную жизнь юристов ("Консультант+", kad.arbitr.ru, Casebook, "МойАрбитр", ЕФРСБ, электронные торговые площадки), — отметил Евгений Акимов. — Уже сложно себе представить работу юриста с томами журнала "Собрание законодательства" вместо "Консультанта", или постоянные визиты в суды для ознакомления с судебными актами, или подачи заявлений без использования сервиса "МойАрбитр"».

Он также отметил, что информационные технологии радикально меняют культуру юридической деятельности. Следующий шаг — формирование информационных агрегаторов и инфраструктуры электронного взаимодействия всех участников юридического процесса. Особенно это важно для банкротства, где, помимо судебной части, есть еще организационная (переписка, собрания и комитеты кредиторов) и работа с имуществом.

«В начале года Сбербанк и Право.ru запустили новый сервис для всех участников процедур банкротства — Bankro.TECH, — напомнил Евгений Акимов. — Он позволяет кредиторам знакомиться с поданными документами без визита в суд, автоматически формирует реестры кредиторов, распознавая судебные акты, моделирует результаты собраний кредиторов и многое другое».

Подобные сервисы уже сейчас помогают юристам использовать время более эффективно, больше думать над решениями сложных задач, отметил представитель Сбербанка. «На смену "техническим" юристам должны прийти юристы с проектным мышлением, способные не только работать с информацией, но и видеть цель процедуры, выстраивать стратегию, достигать экономически значимых результатов», — считает Евгений Акимов. По мнению представителя Сбербанка, будет расти спрос на юристов с математическими способностями, которые смогут системно анализировать бизнес-потребности и формулировать задачи для развития информационных технологий».