Шведов испугал повоевавший российский народ

Шведская газета Svenska Dagbladet выпустила материал, в котором рассказала, на какие страны труднее всего напасть. В список попала и Россия.

Издание поясняет, что основная сложность нападения на Россию заключается в особенностях ее территории и климате. Речь идет о горных хребтах, лесах, тундре, широких реках. Кроме того, военные, добавляет газета, должны быть подготовлены и к жаркому лету, и к холодной зиме.

«К тому же есть и сами русские, которые тысячи лет участвовали как в крупных, так и в более мелких партизанских войнах, и приобрели большой опыт в этом деле», — пишет автор Svenska Dagbladet.

Издание также включило в список «трудных» стран Швейцарию, большую часть которой занимают Альпы, а также Новую Зеландию и Австралию, находящихся слишком далеко от Азии и остального мира.

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