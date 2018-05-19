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Бывший инспектор ДПС заставил бегать за машиной мужчину с больным позвоночником

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Бывшего инспектора ДПС и его приятеля задержали в Татарстане по подозрению в похищении человека и вымогательстве. В отношении них возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте республиканского управления СКР.

По версии следствия, 27-летний бывший полицейский и его 38-летний знакомый выпили в одном из развлекательных заведений Буинска и стали приставать к местному жителю, который, на их взгляд, «вызывающе» шагал. 29-летний молодой человек объяснил им, что недавно перенес операцию на позвоночнике.

Нетрезвые злоумышленники избили мужчину и отвезли за город. Там они потребовали у него 15 тысяч рублей за то, что, пытаясь защититься, он бросил в одного из напавших бутылку. Затем приятели надели на молодого человека наручники, обвязали вокруг его талии буксировочный трос и заставили пробежать за их автомобилем несколько десятков метров. Пострадавший согласился с их требованиями, после чего те отвезли его обратно в город.

Подозреваемые отказались от дачи показания. Суд постановил заключить их под стражу. Расследование продолжается.

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