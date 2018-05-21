Украинские силовики задумали «затянуть петлю» вокруг Донецка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили задачу «затянуть петлю» вокруг Донецка — столицы самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом изданию «Страна.ua» сообщил источник в рядах ВСУ.

Вечером 20 мая украинские силовики предприняли попытку наступления на позиции бойцов ДНР на окраине населенного пункта Горловка. На странице пресс-центра операции объединенных сил (ООС — пришла на смену антитеррористической операции, АТО) в Facebook появилась информация о том, что украинские военные взяли троих бойцов ДНР в плен, еще один был убит.

В Донецке данные о пленении своих бойцов подтвердили, но подчеркнули, что в ходе боя погибли несколько украинских военных. В пресс-центре ООС утверждают, что потерь среди украинских силовиков нет.

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Старший офицер штаба ООС рассказал, что Горловка рассматривается командованием как наиболее выгодное направление для «затягивания петли» вокруг Донецка. «Горловка окружена выгодными высотами, в том числе в поселке Южный. Тот, кто владеет опорными позициями на этих высотах, по сути, владеет городом. С них легко простреливается весь город. Поэтому если высоты вокруг Горловки будут под ВСУ, саму Горловку сепаратисты (так в Киеве называют сторонников Донецкой и Луганской народных республик — прим. «Ленты.ру») сдадут без боя», — сообщил он.

«Смысла там погибать нет — все как на ладони. Соответственно, Горловка — это стратегический плацдарм для наступления на Дебальцево и Енакиево. Таким образом, стягивается петля вокруг Донецка. Тем более ВСУ формально не нарушают минских договоренностей — высоты вокруг Горловки относятся к так называемой серой зоне. И мы имеем полное право занять "серую зону", такое передвижение наступлением как бы не считается», — указал украинский офицер.

Также источники «Страны.ua» опровергли информацию о якобы имевшем место танковом наступлении украинских силовиков на позиции ДНР. «Танки в атаке на окраины Горловки не участвовали. Там слишком крутой рельеф. Выезжали БМП и БТР, поддерживали огнем нашу пехоту. Но существенных успехов наша атака не принесла — лишь на несколько десятков метров приблизились к Горловке. У нас один "двухсотый" (погибший — прим. «Ленты.ру») и шесть раненых», — рассказал боец бригады, принимавшей участие в наступлении.

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