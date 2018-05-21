Украинские силовики задумали «затянуть петлю» вокруг Донецка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили задачу «затянуть петлю» вокруг Донецка — столицы самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом изданию «Страна.ua» сообщил источник в рядах ВСУ.
Вечером 20 мая украинские силовики предприняли попытку наступления на позиции бойцов ДНР на окраине населенного пункта Горловка. На странице пресс-центра операции объединенных сил (ООС — пришла на смену антитеррористической операции, АТО) в Facebook появилась информация о том, что украинские военные взяли троих бойцов ДНР в плен, еще один был убит.
В Донецке данные о пленении своих бойцов подтвердили, но подчеркнули, что в ходе боя погибли несколько украинских военных. В пресс-центре ООС утверждают, что потерь среди украинских силовиков нет.
Старший офицер штаба ООС рассказал, что Горловка рассматривается командованием как наиболее выгодное направление для «затягивания петли» вокруг Донецка. «Горловка окружена выгодными высотами, в том числе в поселке Южный. Тот, кто владеет опорными позициями на этих высотах, по сути, владеет городом. С них легко простреливается весь город. Поэтому если высоты вокруг Горловки будут под ВСУ, саму Горловку сепаратисты (так в Киеве называют сторонников Донецкой и Луганской народных республик — прим. «Ленты.ру») сдадут без боя», — сообщил он.
«Смысла там погибать нет — все как на ладони. Соответственно, Горловка — это стратегический плацдарм для наступления на Дебальцево и Енакиево. Таким образом, стягивается петля вокруг Донецка. Тем более ВСУ формально не нарушают минских договоренностей — высоты вокруг Горловки относятся к так называемой серой зоне. И мы имеем полное право занять "серую зону", такое передвижение наступлением как бы не считается», — указал украинский офицер.
Также источники «Страны.ua» опровергли информацию о якобы имевшем место танковом наступлении украинских силовиков на позиции ДНР. «Танки в атаке на окраины Горловки не участвовали. Там слишком крутой рельеф. Выезжали БМП и БТР, поддерживали огнем нашу пехоту. Но существенных успехов наша атака не принесла — лишь на несколько десятков метров приблизились к Горловке. У нас один "двухсотый" (погибший — прим. «Ленты.ру») и шесть раненых», — рассказал боец бригады, принимавшей участие в наступлении.