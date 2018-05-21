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Мальчик полчаса провисел на балконе шестого этажа в Кирове

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Сотрудники кировского управления МЧС спасли 11-летнего мальчика, выпавшего с балкона и зацепившегося за карниз. Ребенку пришлось провисеть на высоте шестого этажа около получаса, сообщает в понедельник, 21 мая, РЕН ТВ.

«Комсомольская правда» поясняет, что за руки его держала мать, а за ноги — соседи снизу. Внизу под балконом жители растянули покрывала, разбросали рядом мягкие вещи.

Бывшая соседка рассказала в соцсетях, что семья пострадавшего — неблагополучная. «Снимали рядом квартиру. Мать вечно издевалась над ребенком своим. Мы даже обращались в органы — бесполезно», — приводит издание слова девушки.

Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах случившегося.

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