Сочинский кинофестиваль поддержит перспективные международные проекты

В период 71 Каннского кинофестиваля в Британском павильоне кинорынка состоялась презентация российско-британского Сочинского международного кинофестиваля и премий (SIFFA).

Кинофестиваль SIFFA впервые был объявлен в мае 2016 года в Российском павильоне Роскино на Каннском кинофестивале. Возникновение Сочинского фестиваля стало возможным благодаря поддержке Министерства культуры РФ, мэра города Сочи Анатолия Пахомова, сенатора Совета Федерации РФ от Кабардино-Балкарии Арсена Канокова. Два киносмотра SIFFA уже были успешно проведены в декабре 2016-2017 гг. На них была представлена обширная программа с участием российских и зарубежных кинозвезд.

Киносмотр SIFFA основала поэтесса Любовь Балагова и ее муж продюсер Мохий Кандур. Ученица профессора ВГИКа Кирилла Разлогова, который стал художественным руководителем фестиваля, Любовь Балагова родом из Кабардино-Балкарии, где усилиями Александра Сокурова создана новая киношкола, представитель которой Кантемир Балагов (дальний родственник Любови Балаговой) в минувшем году показал в программе Каннского фестиваля «Особый взгляд» свой дебютный фильм «Теснота», а в нынешнем стал самым молодым членом жюри этой программы.

Нововведением презентации 2018 года стала программа SIFFA Development Project — поддержка перспективных международных проектов при участии стран, ставших независимыми в результате распада соответственно Британской империи и Советского Союза. Первыми в этом ряду стали два проекта — исторический детектив «Джабер» Мохий Кандура, съемки которого начнутся в Иордании уже в августе месяце, и детский музыкальный фильм-сказка «Огниво» по мотивам произведений Ганса-Христиана Андерсена композитора и режиссера Анджея Петраса и продюсера Анастасии Разлоговой.

Анджей Петрас и Анастасия Разлогова 1 /2

Предыдущая работа последний — экспериментальный фильм «Прикосновение ветра», получил два приза на фестивале в Сочи в 2017 году. Фильмы вызвали живой интерес продюсеров и деятелей киноиндустрии из Великобритании, США, Болгарии и Венгрии. Следующий выпуск SIFFA состоится там же в декабре 2018 года, подать заявку на участие фильма в программе можно до 1 ноября 2018 года.

