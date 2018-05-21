Любимый бренд гламурных россиянок выпустил утепленные купальники

Американский бренд Juicy Couture выпустил коллекцию купальных костюмов из велюра, сообщает Hypebae.

В линию вошли слитные купальники и бикини, сшитые из традиционного материала Juicy Couture. Костюмы представлены в трех цветах: черном, розовом и бирюзовом.

Фото: Juicy Couture 1 /3

Также модный дом представил клетчатые купальники с пуговицами и купальники с напечатанной в фирменном готическом стиле крупной золотой или разноцветной надписью Juicy на груди.

Купальные костюмы доступны на официальном сайте Juicy Couture по цене от 32 долларов.

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В марте Juicy Couture в коллаборации с производителем украшений Swarovski выпустил коллекцию одежды, полностью покрытой кристаллами. Кроме того, клиентам предложили заказать вышивку с именем в любом месте спортивного костюма. Стоимость вышивки, также украшенной камнями, варьировалась от 40 долларов за монограмму до 200 долларов за слово или логотип.

Компания Juicy Couture зарегистрирована в США в 1997 году. Под этой маркой производится женская и детская одежда, а также аксессуары для собак. Популярность фирме принесли велюровые костюмы и джинсы с готической надписью Juicy сзади, которые пользовались особым спросом у российских покупательниц.

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