Любимый бренд гламурных россиянок сильно подорожал

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Американский бренд Juicy Couture в коллаборации с производителем украшений Swarovski выпустил коллекцию одежды, полностью покрытой кристаллами. Об этом сообщает Fashionista.

Кроме того, Juicy Couture предлагает клиентам варианты персонализации. Например, можно заказать вышивку с именем в любом месте спортивного костюма. Стоимость вышивки, также украшенной камнями, будет варьироваться от 40 долларов за монограмму до 200 долларов за слово или логотип.

Один из главных элементов серии — велюровый комбинезон, который будет продаваться по цене 25 670 долларов (1 476 530 рублей).

Остальные вещи коллекции будут представлены в апреле и мае с ценниками от 275 до 1 350 долларов.

В феврале 2016 года Juicy Couture выпустил капсульную коллекцию, посвященную Дню святого Валентина. В нее вошли костюмы из черного и розового велюра, рюкзаки и кошельки, украшенные кристаллами Swarovski. Вещи были представлены во флагманских бутиках Juicy Couture в ГУМе и галереях «Времена Года» по цена 123 тысячи рублей. Линейка вышла ограниченным тиражом.

Бренд Juicy Couture был зарегистрирован в США в 1997 году. Под этой маркой производится женская и детская одежда, а также аксессуары для собак. Популярность фирме принесли велюровые костюмы и джинсы с готической надписью Juicy сзади.

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