Мисс США впервые за много лет стала блондинка

Ежегодный конкурс красоты «Мисс США» выиграла 23-летняя Сара Роуз Саммерс из штата Небраска. Об этом сообщил сайт конкурса.

Саммерс работает в отделении педиатрии, где объясняет родителям диагнозы их детей, уточняет, зачем нужны разнообразные процедуры и оказывает психологическую поддержку. Она закончила Техасский христианский университет с отличием по специальностям «стратегическая коммуникация» и «детская психология» и провела исследование расстройств поведения у детей, усыновленных приемными родителями.

Девушка пропагандирует здоровый образ жизни и ведет занятия по пилатесу. Саммерс помогла матери похудеть на 35 килограммов и поспособствовала тому, что несколько ее друзей смогли вылечиться от анорексии. В будущем она планирует помогать людям с расстройствами пищевого поведения.

Также сообщается, что Саммерс год проучилась по обмену в Перу, где в одиночестве путешествовала по местным деревням и ходила в походы вдоль Амазонки.

Последний раз светловолосая участница выигрывала конкурс в 2009 году. Традиционно победительница конкурса отправляется от США на конкурс «Мисс Вселенная».

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