Хозяйка устроила умирающему от рака псу незабываемые последние дни

Австралийка Бриана Мэй решила подарить незабываемые впечатления заболевшему раком псу-поводырю по кличке Исаак, который на протяжении долгих лет сопровождал ее слабовидящего брата. Девушка составила список из 20 дел, которые она должна успеть реализовать с псом, пока он жив, пишет Daily Mail.

За отведенные лабрадору несколько недель Мэй в числе прочего запланировала сводить его на пляж, накормить деликатесами, отправить на специальный массаж для собак и йогу для псов, устроить для приятелей Исаака вечеринку и пикник, ввязаться в неприятности с участием полиции, накормить его мороженым для собак и женить.

Фото: страница Briana May в Facebook

Таким образом девушка намерена отблагодарить Исаака за годы верной службы ее семье. «Исаак — самая крутая из известных мне собак. Он помогает моему двоюродному брату путешествовать. Он лучший приятель на свете... Я люблю его», — говорит австралийка.

Список был составлен при помощи участников группы Cool Dog Group в Facebook. Мэй попросила помощи в составлении списка обязательных дел у владельцев домашних животных со всего мира. Для наглядности девушка просила присылать фотографии с активностей, которые хозяева собак организовывали питомцам.

Собачья вечеринка Фото: страница Cool Dog Group в Facebook 1 /2

На просьбу откликнулись сотни пользователей. «Некоторым этот список может показаться глупым, но Исаак — собака-поводырь в отставке, немало вещей из этого списка ему предстоит делать впервые», — объясняет девушка.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!